В Башкирии назначили первого в России уполномоченного по правам потребителей

Отмечается, что введение этой должности повысит общую защищенность потребителей и укрепит Национальную систему защиты прав потребителей. Как заявил министр торговли и услуг Алексей Гусев, уполномоченный представляет и защищает интересы потребителей. В первую очередь он должен будет решать важные потребительские проблемы. Кроме того, уполномоченный будет налаживать успешные коммуникации между членами национальной системы защиты прав потребителей, разрабатывать формы диалога потребителей и предпринимателей. Институт станет новым этапом в развитии национальной системы.