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США: ОПЕК должна отказаться от снижения добычи нефти

12 августа 2021, 16:05
Фото: pixabay.com
В Вашингтоне заявили, что для борьбы с ростом цен на нефтепродукты ОПЕК должна нарастить нефтедобычу.

Выступая в Белом доме президент Байден заявил, что его администрация «дала понять» ОПЕК и крупным государствам-экспортерам нефти, что введенное в период пандемии сокращение добычи нефти пора отменять, пишет oilcapital.ru.

По словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, подтвердила прошедшую между Штатами и ОПЕК консультацию. Также она сообщила, что взаимодействие по данному поводу продолжается и то, что Вашингтон не настаивает на немедленной реакции.

Псаки заявила, что власти США добиваются увеличения нефтедобычи в мире для снижения стоимости бензина в стране. В то же время администрация Байдена пока не просила американских нефтяников увеличить добычу.

#Новости#Юлия Кононенко#В мире
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