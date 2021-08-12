Россельхозбанк в Башкирии выдал на 36% больше кредитов населению, чем годом ранее

Объем выдач филиалом ипотечных кредитов за первое полугодие 2021 года составил 2,3 млрд рублей. По словам директора Башкирского филиала Россельхозбанка Алексея Самсонова, наибольшую динамику выдач среди ипотечных программ показали базовые программы банка на покупку жилой недвижимости на первичном и вторичном рынке. При этом одним из самых популярных ипотечных продуктов банка по-прежнему является сельская ипотека, позволяющая клиентам банка получить ипотеку по льготной процентной ставке (до 3% годовых) в рамках стартовавшей в прошлом году госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».