РЭО призвал ретейл перейти на моноупаковку

«Мы осознаем, что есть продукты, которые из логистических соображений не могут быть упакованы другим способом, чтобы не утратить качество при перевозке и хранении. Но то, что мы наблюдаем, вызывает недоумение. В сущности, это упаковка в упаковке. Альтернативой должна выступить моноупаковка с использованием вторичных ресурсов, и она является более выгодной — ставка экосбора по ней будет более низкой. Мы просим торговые точки, хотя они и не являются производителями в этом случае, тоже обратить внимание на экологичность и упаковывать овощи, фрукты и другую продукцию в однокомпонентную перерабатываемую упаковку», — пояснил гендиректор РЭО Денис Буцаев.