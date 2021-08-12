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Проверки лагерей, борьба с пожарами и антибиотики в кумысе. Итоги дня в Башкирии

12 августа 2021, 15:59
Фото: 1MediaInvest
Главные новости Уфы и Башкирии на 12 августа 2021 года.

Радий Хабиров встретился с региональными представителями операторов сотовой связи и министром цифрового развития, по итогам которой в 2022 в Хайбуллинском районе площадь покрытия сотовой связи может составить более 92%. Известно, что обеспечение связью всего района планируется в рамках федеральной программы по устранению цифрового неравенства, реализация которого в республике начинается в 2022 году.

Роспотребнадзор выявил в детских лагерях Башкирии 604 нарушения санитарного законодательства. Так, питьевая вода, пищевые продукты и продовольственное сырье не соответствовали качеству и создавали угрозу для безопасности отдыхающих. Отмечается, что нарушения были обнаружены в 436 случая проверок организаций из проведенных 460.

За прошедшие сутки, по данным на 6 часов утра 12 августа, площадь лесных пожаров в южных районах Башкирии уменьшилась на 2 тысячи гектаров. В их числе ликвидирован и один из крупнейших очагов горения в Хайбуллинском районе на площади свыше 1,3 тысяч гектар.

Стало известно о награждении участников Олимпийских игр в Токио, соответствующий указ был подписан Президентом России Владимиром Путином. Сообщается, что к государственной награде приставлены также спортсмены из Башкирии. Так, завоевавшая «золото» в командном зачете рапиристка Аделина Загидуллина будет награждена Орденом Дружбы, а рапирист Тимур Сафин – серебряный призер летних игр в Токио 2020 года - получит от главы государства медаль ордена «За заслуги перед Отечеством I степени».

ФГБУ «Башкирский референтный центр Россельхознадзора» сообщил об антибиотиках, обнаруженных в двух партиях кумысного напитка, которые поступили в учреждение для экспертизы. Кроме того, в 9 партиях мясной продукции эксперты выявили присутствие антибиотиков.

#Новости#Александра Константинова#Общество
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