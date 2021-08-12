Подписка СберПрайм - это бесплатная доставка продуктов на дом, кино и скидка в такси

С подпиской СберПрайм покупки стали еще выгоднее. Самые актуальные сервисы и скидки собраны в одном месте. Можно всей семьей подключиться к одному аккаунту на «Окко» и смотреть фильмы, даже когда нет интернета. Больше не нужно тратить время на утомительную дорогу до магазина и бесконечные очереди, потому что покупки до квартиры донесёт курьер «СберМаркета». Теперь можно побаловать себя и своих близких ресторанной едой с выгодой в 10% с помощью «Delivery Club». И все это за разумные деньги — годовая подписка обойдется всего в 1990 рублей, а за год благодаря скидкам можно сэкономить до 16 тысяч рублей.