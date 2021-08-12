Платформу Life Pay связывают с недобросовестными финансовыми операциями

В настоящее время платежный оператор сотрудничает с Артемом Зубенко — с 2019 года он позиционирует себя как директор этой платформы. Его имя связано с громким скандалом, который произошел со скидочной конторой Bigbuzzy. Фирма занималась продажей купонов, дающих возможность покупателям приобрести новые айфоны по специальной цене. Известно, что контора продала порядка семи тысяч купонов, получив около ста пятидесяти миллионов рублей. Однако покупатели так и не получили свои смартфоны, так как они не поступили в продажу. После этого от конторы отвернулись партнеры, и она подала заявление на банкротство в арбитражный суд, которое не было принято.