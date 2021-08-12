Кольцо для именинницы: как железная дорога вокруг Уфы поможет городскому транспорту

Помимо дополнительного сообщения с аэропортом, транспортное сообщение с которым налажено, мягко говоря, не очень, кольцевая железная дорога поможет разгрузить многострадальную транспортную инфраструктуру в столице республики. Речь в данном случае не только о коммуникации с пригородом, но и о перераспределении внутренних потоков, например, дорожном сообщении между центром Уфы и Демой, которое грозится быть одним из наиболее загруженных и проблематичных. Если учесть, что в 2018–2020 гг. доля Демского района в приросте населения Уфы составила около половины, то за счет него же население Уфы вырастет не менее, чем на 30-40% в ближайшие годы — хотя бы согласно планам комплексной застройки. Возможно, именно кольцевая железная дорога станет одним из факторов роста использования общественного транспорта, который прогнозировали эксперты из Института генплана Москвы.