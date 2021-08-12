Количество вакцинированных жителей Уфы приближается к 70%

Забелин охарактеризовал ситуацию с пандемией в Башкирии стабильной, но непростой. Министр не стал отрицать, что люди болеют и умирают. И напомнил, что способ победить пандемию есть лишь один, хотя озвучил сразу два: строгое соблюдение санитарных норм и собственно вакцинацию. Кроме того, министр заявил, что в тех регионах, где прививочная кампания идет хорошо, заболеваемость фиксируется значительно ниже.