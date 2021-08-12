Эксперты обнаружили в кумысе и в мясе из Башкирии антибиотики

День за днем бюджетное учреждение «Башкирский референтный центр Россельхознадзора» публикует сообщения об обнаружении антибиотиков. 11 августа появилось сообщение о антибиотиках, обнаруженных в двух партиях кумысного напитка, которые поступили в учреждение для экспертизы. Сегодня, 12 августа, учреждение разместило информацию о том, что за 7 месяцев 2021 года в 9 партиях мясной продукции эксперты выявили присутствие антибиотиков.