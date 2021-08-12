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Депутат Госдумы прокомментировала инициативу о повышении МРОТ до 20 тысяч рублей

11 августа 2021, 21:12
Фото: pixabay.com
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб озвучила свое мнение относительно возможного повышения МРОТ до 20 тысяч рублей.

Как сообщает RT, Бессараб обращает внимание на методику расчета МРОТ и прожиточного минимума, правила которой изменились в 2020 году. Депутат отмечает, что теперь минимальный размер оплаты труда не зависит от прожиточного минимума, на который, в свою очередь, теперь не может влиять потребительская корзина.

Парламентарий говорит о том, что сейчас эти два показателя рассчитываются на основании медианной величины среднедушевого дохода, то есть средней зарплаты граждан по конкретному региону. И МРОТ составляет 42% от получившейся цифры. Бессараб подчеркивает, что это недостаточные суммы и их следует постепенно повышать, но придется именно рассчитывать данный показатель, а не назначать фиксированную величину. Итоговое решение должно прорабатываться совместно с Минфином и правительством, чтобы спрогнозировать изменение бюджета РФ.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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