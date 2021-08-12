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Белгородская область начала выпускать антиковидную плазму

12 августа 2021, 16:59
Фото: pixabay.com
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе налажен выпуск антиковидной плазмы.

Первые дозы плазмы были выпущены еще в апреле 2021 года. На сегодняшний день удалось создать почти 600 доз. Их изготавливают в Центре крови, пишет infox.ru.

209 доз уже направлены в медучреждения области. Препаратом будут лечить тех, у кого наблюдается коронавирусная инфекция средней тяжести.

Процесс получения антиковидной плазмы такой же как и стандартный процесс получения крови. Только перед донорством плазмы проводится ряд дополнительных исследований, например, анализ на антитела и их титр, а также процедура вирусной активации, чтобы обезопасить пациентов от любых вирусов.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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