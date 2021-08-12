«Башспирт» принимает на работу только вакцинированных сотрудников

«Сегодня у нас достаточно прочный коллективный иммунитет — более 80% привитых сотрудников. Мы не хотим локдауна, не имеем права подвергать свой коллектив риску нового заражения. Поэтому принято решение, что трудоустраивать новых специалистов будем только при предъявлении ими сертификата о пройденной вакцинации. Это касается и нового завода „БашБиоСпирт“ в Булгаково, который запускается в октябре, и головного офиса, а также всех наших филиалов и розничной сети», — отметила пресс-секретарь «Башспирта» Люция Давлиева.