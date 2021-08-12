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«Башспирт» принимает на работу только вакцинированных сотрудников

12 августа 2021, 06:12
Фото: bashspirt.ru
В компании «Башспирт» заявили, что при приеме на работу потенциальному сотруднику нужно будет предъявить сертификат о сделанной прививке от COVID-19.

Учитывая, что в республике более миллиона взрослого населения уже вакцинировались, на предприятии не сомневаются, что с таким условием смогут набрать необходимый персонал и на новое производство в селе Булгаково.

«Сегодня у нас достаточно прочный коллективный иммунитет — более 80% привитых сотрудников. Мы не хотим локдауна, не имеем права подвергать свой коллектив риску нового заражения. Поэтому принято решение, что трудоустраивать новых специалистов будем только при предъявлении ими сертификата о пройденной вакцинации. Это касается и нового завода „БашБиоСпирт“ в Булгаково, который запускается в октябре, и головного офиса, а также всех наших филиалов и розничной сети», — отметила пресс-секретарь «Башспирта» Люция Давлиева.

Напомним, «Башспирт» развивает собственную торговую сеть из 172 магазинов в городах и селах Башкирии. В настоящий момент во всех торговых точках «Тантана» и торговый дом «Башспирт» проходит акция: покупателям предоставляется максимальная скидка на безалкогольную продукцию при предъявлении сертификата о вакцинации.

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