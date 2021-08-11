Жители Башкирии организовали незаконную свалку недалеко от деревни Угузево

Напомним, что из-за несоблюдения технологии захоронения отходов на мусорном полигоне в Новых Черкассах только за это лето дважды был зафиксирован пожар, в результате чего глава Башкирии Радий Хабиров пообещал отправить в отставку руководителя полигона, в случае если ситуация снова повторится. Однако, сам срок эксплуатации полигона планируют продлить еще на 15-17 лет.