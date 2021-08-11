В Уфимском лицее закупят ноутбуки более чем на четырнадцать миллионов рублей

Стало известно, что для МБОУ «Лицей №21» будет закуплено 203 ноутбука общей стоимостью 14 миллионов 320 тысяч рублей. На данный момент электронный аукцион находится на этапе подачи заявок, который продлится до 18 августа. Отметим, что источником финансирования значится бюджет городского округа Уфы.
Исходя из данных о закупке, планируется приобрести 15 ноутбуков за 112 тысяч 833 рубля, которые должны иметь расширение экрана FULL HD, оперативную память не менее 16 Гбайт, а также иметь SSD-накопитель. Помимо этого, значится приобретение 188 ноутбуков уже по более низкой цене – 67 тысяч 170 рублей, но и требования к технике снизились. Так, ноутбук должен иметь расширение экрана HD, с общим объемом оперативной памяти уже не менее 8 Гбайт.
Напомним, что «Лицей №21» включен в адресную инвестиционную программу по просьбе главы Башкирии Радия Хабирова. Так, реконструкция подразумевала полный демонтаж здания. Известно, что отстраивает учреждение заново ООО «Фирма СУ-10» за 336,6 млн рублей. Срок сдачи объекта – 31 августа 2021 года.