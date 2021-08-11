В Уфимском лицее закупят ноутбуки более чем на четырнадцать миллионов рублей

Исходя из данных о закупке, планируется приобрести 15 ноутбуков за 112 тысяч 833 рубля, которые должны иметь расширение экрана FULL HD, оперативную память не менее 16 Гбайт, а также иметь SSD-накопитель. Помимо этого, значится приобретение 188 ноутбуков уже по более низкой цене – 67 тысяч 170 рублей, но и требования к технике снизились. Так, ноутбук должен иметь расширение экрана HD, с общим объемом оперативной памяти уже не менее 8 Гбайт.