mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе выявили превышение ПДК ацетона в воздухе

11 августа 2021, 03:32
Фото: 1mediainvest
Известен район города, где содержание превысило норму.

Стало известно о превышении предельно допустимой концентрации ацетона в воздухе башкирской столицы. 9 августа превышение в лаборатории государственного аналитического контроля зафиксировали по ацетону в уфимском Инорсе, на улице Мушникова. Концентрация вещества превысила норму в 1,1 раз.

Ранее в воздухе Уфы фиксировали повышение ПДК сероводорода, фенола, этилбензола, изопропилбензола и хлорида водорода. Ацетон некоторое время в городском воздухе не превышал допустимых значений. Жители Уфы с мая сообщают о неприятных химических запахах в городе.

Тем временем за месяц, по данным Башгидрометцентра,в регионе зафиксировали более 30 случаев превышения ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48