В Уфе выявили превышение ПДК ацетона в воздухе

Стало известно о превышении предельно допустимой концентрации ацетона в воздухе башкирской столицы. 9 августа превышение в лаборатории государственного аналитического контроля зафиксировали по ацетону в уфимском Инорсе, на улице Мушникова. Концентрация вещества превысила норму в 1,1 раз.
Ранее в воздухе Уфы фиксировали повышение ПДК сероводорода, фенола, этилбензола, изопропилбензола и хлорида водорода. Ацетон некоторое время в городском воздухе не превышал допустимых значений. Жители Уфы с мая сообщают о неприятных химических запахах в городе.
Тем временем за месяц, по данным Башгидрометцентра,в регионе зафиксировали более 30 случаев превышения ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе.