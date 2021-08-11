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В компании Natura Siberica назначен новый президент

11 августа 2021, 18:15
Фото: naturasiberica.ru
Новым президентом компании Natura Siberica назначен Сергей Буйлов, который ранее работал с основателем косметической марки Андреем Трубниковым. Последний скончался в январе 2021 года.

По мнению специалистов, кадровые решения последнего месяца говорят о том, что компания постепенно начинает оправляться от смерти своего создателя, сообщает lenta.ru.

Новый гендиректор Natura Siberica Дмитрий Ганзер назначил президентом компании бывшего экс-директора Сергея Буйлова. В 2017 году Буйлов был лично назначен Андреем Трубниковым на пост гендиректора компании. Тот проработал в должности до 2018 года.

Как отметил Ганзер, в первую очередь новое руководство разберется в происходящем, стабилизирует ситуацию и вернется к обычному режиму работы.

Буйлов выразил надежду на то, что созданная Андреем Трубниковым компания продолжит развиваться

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что Natura Siberica с высокой вероятностью стабилизирует ситуацию под руководительством профессионального кризисного управленца Ганзера и хорошо знакомого компании президента Буйлова.

По мнению руководителя аналитического департамента Amarkets Артема Деева, назначение нового руководителя — в интересах самой же компании, потому что за несколько месяцев очень легко потерять темп и отстать на таком сложном рынке.

Он также считает важным то, что Ганзер и Буйлов делают все, чтобы сохранить коллектив компании.

«Это должно успокоить людей и дать им возможность нормально работать. Без легитимного управления и стабильной команды Natura Siberica очень быстро станет терять бизнес», — подчеркнул эксперт.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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