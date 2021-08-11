В компании Natura Siberica назначен новый президент

По мнению специалистов, кадровые решения последнего месяца говорят о том, что компания постепенно начинает оправляться от смерти своего создателя, сообщает lenta.ru.
Новый гендиректор Natura Siberica Дмитрий Ганзер назначил президентом компании бывшего экс-директора Сергея Буйлова. В 2017 году Буйлов был лично назначен Андреем Трубниковым на пост гендиректора компании. Тот проработал в должности до 2018 года.
Как отметил Ганзер, в первую очередь новое руководство разберется в происходящем, стабилизирует ситуацию и вернется к обычному режиму работы.
Буйлов выразил надежду на то, что созданная Андреем Трубниковым компания продолжит развиваться
Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал считает, что Natura Siberica с высокой вероятностью стабилизирует ситуацию под руководительством профессионального кризисного управленца Ганзера и хорошо знакомого компании президента Буйлова.
По мнению руководителя аналитического департамента Amarkets Артема Деева, назначение нового руководителя — в интересах самой же компании, потому что за несколько месяцев очень легко потерять темп и отстать на таком сложном рынке.
Он также считает важным то, что Ганзер и Буйлов делают все, чтобы сохранить коллектив компании.
«Это должно успокоить людей и дать им возможность нормально работать. Без легитимного управления и стабильной команды Natura Siberica очень быстро станет терять бизнес», — подчеркнул эксперт.