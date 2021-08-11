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В Башкирии неурожай — собрано 1,3 миллиона тонн зерна

11 августа 2021, 12:26
Фото: 1MediaInvest
Уборка зерновых и зернобобовых культур в республике в самом разгаре.

В Башкирии уже собрано 1,3 миллиона тонн зерна. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в соцсетях.

— Особые слова благодарности нашим аграриям. Им сейчас очень сложно — неурожай, аномально жарко, — написал руководитель региона.

По данным на 11 августа в республике скосили почти 904 тысячи гектаров с озимыми и яровыми культурами, 878 тысяч гектаров из которых обмолочено. Как отметил Хабиров, это около 53 процентов всего объёма.

Аграрии в Аургазинском районе имеют лучшие показатели — здесь намололи набольшее количество зерна (83 тысячи тонн) и собирают больше всего урожая (по 25,1 центнера зерна). Также большой объём зерна намололи Чекмагушевский (81 тысяча тонн) и Кармаскалинский районы (74 тысячи тонн).

Глава республики подчеркнул, что уборка урожая продолжается, несмотря на введённый во многих районах режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Напомним, что режим действует в 41 из 53 районов региона пока до 16 августа. Также ранее Хабиров заявлял, что в этом году в республике рассчитывают собрать 2 миллиона тонн урожая. Он добавил, что такой объём перекроет потребности в зерне. При этом в прошлом году с полей было собрано в два раза больше зерна — 4 миллиона тонна.

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#Новости#Александра Константинова#Общество
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