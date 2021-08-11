В Башкирии для тушения пожаров задействуют силы Росгвардии

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, для эффективной борьбы с распространением огня в лесном массиве ведомство предоставит 8 беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники будут облетать территорию леса и оповещать МЧС и лесопожарные службы о возникновении новых очагов.
Отметим, что за последние сутки в Башкирии было зафиксировано 6 очагов лесных пожаров, общая площадь которых составляет 22,15 га. Известно, что один очаг в Учалинском районе уже удалось ликвидировать. Так, на территории Башкирии общая площадь лесных пожаров составляет более 3,5 тысяч га.
Напомним, что 10 августа глава Башкирии осмотрел территорию Хайбуллинского района и дал поручение разработать законодательные инициативы для защиты лесного массива, а также ужесточить наказание за умышленные поджоги.