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В Башкирии для тушения пожаров задействуют силы Росгвардии

11 августа 2021, 06:01
Фото: Пресс-служба Росгвардии
Ведомство предоставит свои беспилотники.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, для эффективной борьбы с распространением огня в лесном массиве ведомство предоставит 8 беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники будут облетать территорию леса и оповещать МЧС и лесопожарные службы о возникновении новых очагов.

Отметим, что за последние сутки в Башкирии было зафиксировано 6 очагов лесных пожаров, общая площадь которых составляет 22,15 га. Известно, что один очаг в Учалинском районе уже удалось ликвидировать. Так, на территории Башкирии общая площадь лесных пожаров составляет более 3,5 тысяч га.

Напомним, что 10 августа глава Башкирии осмотрел территорию Хайбуллинского района и дал поручение разработать законодательные инициативы для защиты лесного массива, а также ужесточить наказание за умышленные поджоги.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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