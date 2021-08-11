В августе россиян ждет еще одна выплата

Как пояснили в ПФР, на этот раз речь идет о единовременной выплате, которую получат граждане пенсионного возраста. Так, единовременную выплату средств пенсионных накоплений могут получить граждане, у которых размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости, в том числе с учетом фиксированной выплаты, и размера накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию на день назначения накопительной пенсии.