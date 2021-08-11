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В августе россиян ждет еще одна выплата

11 августа 2021, 13:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi
При соблюдении некоторых условий пенсионеры имеют право на получение дополнительных средств.

В Пенсионном фонде России рассказали, кому еще в текущем месяце выплатят дополнительные средства. Об этом сообщает konkurent.ru.

Как пояснили в ПФР, на этот раз речь идет о единовременной выплате, которую получат граждане пенсионного возраста. Так, единовременную выплату средств пенсионных накоплений могут получить граждане, у которых размер накопительной пенсии составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости, в том числе с учетом фиксированной выплаты, и размера накопительной пенсии, рассчитанных по состоянию на день назначения накопительной пенсии.

Получить средства могут мужчины 1953–1966 гг. р. и женщины 1957–1966 гг. р. Еще одним важным условием является наличие у этих граждан отчислений на накопительную пенсию. Также роль играет и трудовой стаж, который должен составить не менее 12 лет. В среднем размер единовременной выплаты может доходить до 10 тыс. руб.

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#Новости#Выплаты#Андрей Королев#Общество
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