Светлана Чупшева: АСИ поддержало свыше 900 проектов за 10 лет

«Формат агентства подразумевал, что ведущие позиции должны были занять не госслужащие, а реальные предприниматели. Предполагалось, что они смогут выстроить диалог между бизнесом и властью, и смогут это сделать наиболее эффективно. В этом и заключалась уникальность агентства как проекта», — рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.