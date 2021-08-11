Прокуратура Башкирии возбудила дело против чиновника за игнорирование обращения

Надзорное ведомство сообщает о редком случае наказания чиновника за нарушение при рассмотрении обращений граждан. Прокуратура не только проверила насколько соблюдается в работе Госкомитета законодательство, которое и регулирует порядок рассмотрения обращений граждан, но и привлекла к ответственности первого заместителя председателя Государственного комитета Башкирии по жилищному и строительному надзору.
Прокуратурой было установлено, что в марте 2021 года гражданин обратился в Госкомитет с вопросом относительно проверки расчетов платы за коммуналку. Однако, в ведомстве не выполнили требования законодательства дать ответ на обращение в течении установленного срока в 30 дней.
По факту данного нарушения срока Прокуратура возбудила в отношении чиновника административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ – нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Суд решил назначить чиновнику за данное нарушение штраф в 5 тысяч рублей. Помимо штрафа было и вынесено представление, уже в адрес председателя Госкомитета по жилстройнадзору, а виновное в затягивани сроков должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в адрес председателя Государственного комитета республики по жилищному и строительному надзору внесено представление, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.