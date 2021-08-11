Прокуратура Башкирии возбудила дело против чиновника за игнорирование обращения

По факту данного нарушения срока Прокуратура возбудила в отношении чиновника административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ – нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Суд решил назначить чиновнику за данное нарушение штраф в 5 тысяч рублей. Помимо штрафа было и вынесено представление, уже в адрес председателя Госкомитета по жилстройнадзору, а виновное в затягивани сроков должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.