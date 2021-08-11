Новый антирекорд. В Башкирии за сутки от COVID-19 скончались десять пациентов

По данным оперативного штаба Башкирии, новый рекорд по количеству заболевших за сутки зафиксирован в регионе. За прошедший день коронавирусной инфекцией заразились 278 человек. Прошлый самый высокий показатель зарегистрировали 9 августа — 275 человек.
Всего от коронавируса вылечились 46 745 человек, 426 из них выздоровели за последние сутки.
Также стало известно о числе смертей от заболевания. За день в республике скончались десять человек, и это максимум с начала пандемии. Общее число погибших составляет 866 человек.
Первый компонент вакцины получили 1 018 143 жителей Башкирии, второй — 799 225.