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Новый антирекорд. В Башкирии за сутки от COVID-19 скончались десять пациентов

11 августа 2021, 06:52
Фото: 1MediaInvest
С начала пандемии в республике выявили 51 163 случая заражения COVID-19.

По данным оперативного штаба Башкирии, новый рекорд по количеству заболевших за сутки зафиксирован в регионе. За прошедший день коронавирусной инфекцией заразились 278 человек. Прошлый самый высокий показатель зарегистрировали 9 августа — 275 человек.

Всего от коронавируса вылечились 46 745 человек, 426 из них выздоровели за последние сутки.

Также стало известно о числе смертей от заболевания. За день в республике скончались десять человек, и это максимум с начала пандемии. Общее число погибших составляет 866 человек.

Первый компонент вакцины получили 1 018 143 жителей Башкирии, второй — 799 225.

#Новости#Александра Константинова#Коронавирус COVID-19
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