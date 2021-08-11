Минеева: Во время пандемии выручка выросла у 16% московских предпринимателей

Сайт regnum.ru цитирует слова Татьяны Минеевой о том, что около трети опрошенных (31,1%) ответили, что их выручка стала меньше на 10−30%. Еще 15% респондентов рассказали, что их выручка уменьшилась почти вдвое. Снижение выручки в 90−100% отметили 17% респондентов. 16% участников опроса сообщили, что по сравнению с 2019 годом их выручка стала выше. Как отметила Минеева, любой кризис несет в себе как минусы, так и плюсы.