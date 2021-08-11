Минеева: Требование по обязательной вакцинации смогли выполнить 82% предпринимателей

В исследовании отмечается, что пандемия повлияла на все сферы бизнеса в Москве - представители МСП не могли выполнять разные финансовые обязательства. Почти пятьдесят процентов опрошенных указали, что не могли выполнять обязательства по аренде недвижимости. У свыше тридцати шести процентов респондентов возникли трудности с выплатой заработных плат, налогов с МРОТ. Двадцать с половиной процентов предпринимателей отметили, что не смогли выполнять обязательства перед лизинговыми компаниями.