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Колосков — о матче «Бенфика — «Спартак»: Это как говорят: «Мерседес» и «Москвич»

11 августа 2021, 17:20
Фото: pxhere.com
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на поражение московского «Спартака» от лиссабонской «Бенфики» (0:2) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Позором вчерашнее поражение „Спартака“ назвать нельзя, разгрома не было. Но содержание игры в Москве и Лиссабоне… принято иногда говорить: „Мерседес“ и „Москвич“. Отстали мы намного, речь не только о „Спартаке“, а о российском футболе в целом. „Спартак“ же — яркое выражение недугов, которые есть в нашем футболе», — приводит слова Колоскова «Советский спорт».Напомним, что в первой встрече красно-белые также уступили со счетом 0:2. Таким образом, московский клуб покидает Лигу чемпионов и теперь выступит на групповой стадии Лиги Европы.Добавим, что встречи плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 17/18 и 24/25 августа. Жеребьевка групповой стадии ЛЧ состоится 26 августа, ЛЕ — 27 августа.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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