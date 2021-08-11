Колосков — о матче «Бенфика — «Спартак»: Это как говорят: «Мерседес» и «Москвич»

«Позором вчерашнее поражение „Спартака“ назвать нельзя, разгрома не было. Но содержание игры в Москве и Лиссабоне… принято иногда говорить: „Мерседес“ и „Москвич“. Отстали мы намного, речь не только о „Спартаке“, а о российском футболе в целом. „Спартак“ же — яркое выражение недугов, которые есть в нашем футболе», — приводит слова Колоскова «Советский спорт».Напомним, что в первой встрече красно-белые также уступили со счетом 0:2. Таким образом, московский клуб покидает Лигу чемпионов и теперь выступит на групповой стадии Лиги Европы.Добавим, что встречи плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 17/18 и 24/25 августа. Жеребьевка групповой стадии ЛЧ состоится 26 августа, ЛЕ — 27 августа.