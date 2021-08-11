Хабиров провел выездное заседание оперштаба по тушению пожаров в Хайбуллинском районе

Стало известно, что для тушения основных очагов в Хайбуллинском, Зилаировском, Бурзянском, Зианчуринском и Абзелиловском районах привлекаются силы не только МЧС и лесопожарных служб, но и задействована техника промышленных предприятий. Председатель республиканского Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров сообщил, что для создания минерализованных полос, на базе таких компаний как «Башкирская содовая компания» и «Газпром нефтехим Салават» будет сформирована бригада тяжелой гусеничной техники. Отметим, что на данный момент удалось сдержать распространение огня на населенные пункты.