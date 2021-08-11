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Газпромбанк Автолизинг передал автомобили для мотивации сотрудников компаний-клиентов

11 августа 2021, 09:19
Газпромбанк Автолизинг, предоставляющий финансирование для обновления корпоративных парков, сообщает о передаче клиентам первых автомобилей по программе «Стимулмобиль».

В рамках этой программы лизинг интегрируется в систему мотивации сотрудников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, составляя конкуренцию классической системе премирования.

Человеческий ресурс для любой компании — основа здоровой экономики. Вот почему для его стимулирования важно использовать все доступные решения, включая автолизинг. Ценность того или иного сотрудника каждый работодатель определяет для себя самостоятельно. Менеджер, которого непременно нужно удержать, может отвечать за закупки, работу с ключевыми клиентами или госорганами, быть редким специалистом, связанным с высокоточным оборудованием или разработкой ПО, или просто ответственным служащим, доказывавшим не раз свою безупречную репутацию, а заодно генерировавшим прибыль.

Программа «Стимулмобиль» позволяет встроить все преимущества лизинга (налоговая оптимизация, скидки на автомобили, выгодные тарифы на страхование и др.) в действующую мотивационную систему предприятия. Так, ООО «Лига», крупнейший официальный дилер деревообрабатывающих станков KDT Machinery, приобрела в этих целях Toyota RAV4 и KIA RIO X-line. Автопарк компании насчитывает более 30 легковых и легких коммерческих машин, которые ранее были приобретены для торговых представителей обособленных подразделений, расположенных в различных регионах страны. Новые автомобили же были переданы руководителю отдела продаж и старшему менеджеру по продажам в региональном обособленном подразделении. Как итог, руководству предприятия удалось вдвое сократить затраты сотрудников на приобретение транспортных средств и продемонстрировать лояльность к своим ценным кадрам.

Согласно оговоренной схеме финансирования, 50% ежемесячного лизингового платежа удерживаются из бонуса сотрудника, еще 50% компенсирует работодатель. После проведения первой сделки, на такой способ приобретения транспортных средств среди персонала «Лиги» был объявлен конкурс: лучшие сотрудники компании по итогам года получат личный автомобиль аналогичным способом.

В чем заключается выгода клиента Газпромбанк Автолизинга в данном случае:

  • При мотивации сотрудника на 50 тыс. руб. в рамках выплаты денежных средств работодатель обязан произвести отчисления НДФЛ и в ПФР, увеличивая свои затраты на мотивацию на дополнительные 25-30 тыс. руб. Как итог, себестоимость выплаты 50 тыс. руб. составляет сумму 75-80 тыс. руб.
  • В случае мотивации сотрудника на 50 тыс. руб. по программе «Стимулмобиль» (в качестве примера берется соразмерный ежемесячный лизинговый платеж) себестоимость составляет 35 тыс. руб., так как компания зачитывает с данного платежа НДС и сокращает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
  • Преимуществом для клиента является также выгодное предложение на приобретаемое транспортное средство за счет скидок для лизинговой компании от поставщиков.

Еще одним клиентом Газпромбанк Автолизинга, оценившим преимущества «Стимулмобиля» и приобретшим 4 седана KIA K5, стало ООО «Лидертранслайн».

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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