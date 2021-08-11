Газпромбанк Автолизинг передал автомобили для мотивации сотрудников компаний-клиентов

Человеческий ресурс для любой компании — основа здоровой экономики. Вот почему для его стимулирования важно использовать все доступные решения, включая автолизинг. Ценность того или иного сотрудника каждый работодатель определяет для себя самостоятельно. Менеджер, которого непременно нужно удержать, может отвечать за закупки, работу с ключевыми клиентами или госорганами, быть редким специалистом, связанным с высокоточным оборудованием или разработкой ПО, или просто ответственным служащим, доказывавшим не раз свою безупречную репутацию, а заодно генерировавшим прибыль.