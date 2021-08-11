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Бухгалтера уфимского центра соцпомощи обвиняют в присвоении пяти миллионов рублей

11 августа 2021, 11:46
Фото: satorisufa.ru
39-летняя жительница Уфы присвоила 5,6 миллиона рублей из бюджета центра «Саторис».

Прокуратура РБ сообщила об присвоении 5,6 миллиона рублей главным бухгалтером центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Саторис».

По данным прокуратуры, 39-летняя женщина с января 2019 по август 2020 года присваивала бюджетные деньги организации, которые были отведены для зарплатного фонда. Сообщается, что главный бухгалтер переводила деньги не только на собственный счет, но и не забыла про родственников.

Так, уже бывший главный бухгалтер обвиняется по частям 3 и 4, статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Отметим, что уголовное дело уже направлено в суд.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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