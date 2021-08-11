Башкирия получит 1,76 миллиарда рублей на строительство Восточного выезда

С учётом этих средств всего на создание и реконструкцию дорог Башкирия в 2021 году получит 7 миллиардов 285 миллионов рублей. Из них 5,89 миллиарда рублей пойдут на Восточный выезд, миллиард – на восстановление дороги Бирск-Тастуба-Сатка, 395 миллионов – на реконструкцию моста через реку Белую в створе улицы Воровского в Уфе.