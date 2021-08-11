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Башкирия получит 1,76 миллиарда рублей на строительство Восточного выезда

11 августа 2021, 11:54
Фото: Администрация Уфы
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Башкирии дополнительно выделят из федерального бюджета 1,76 миллиарда рублей. Средства пойдут на строительство нового выезда из Уфы на трассу М-5 «Урал» («Восточный выезд»).

Согласно распоряжению, регионы страны получат на строительство и ремонт дорог более 53 миллиарда рублей.

С учётом этих средств всего на создание и реконструкцию дорог Башкирия в 2021 году получит 7 миллиардов 285 миллионов рублей. Из них 5,89 миллиарда рублей пойдут на Восточный выезд, миллиард – на восстановление дороги Бирск-Тастуба-Сатка, 395 миллионов – на реконструкцию моста через реку Белую в створе улицы Воровского в Уфе.

Напомним, в июле республика получила первый транш от ВЭБ.РФ и ВТБ на 2,4 млрд рублей для финансирования проекта строительства Восточного выезда.

Строительство выезда реализуется в рамках заключённой в 2017 году концессии между правительством республики и компании «Башкирская концессионная компания». Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил, что выезд будет готов примерно к сентябрю 2023 года. Сейчас власти ведут переговоры с подрядчиком об ускорении строительства, чтобы завершить работы на несколько месяцев раньше. Возможно, подпишут договор о признании проекта приоритетным.

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#Новости#Александра Константинова#Экономика
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