В Уфе компания ПСК-6 подала иск против жителей дома на улице Руставели

Напомним, что жители дома пытаются отстоять свою придомовую территорию с весны прошлого года. Так, глава Башкирии Радий Хабиров уже лично запрещал строительство жилого комплекса и отправлял ПСК-6 решать вопрос с мэром, однако компания подала на администрацию города иск в 750 миллионов рублей в качестве компенсации ущерба. В результате судебного процесса было достигнуто мировое соглашение, по которому жители аварийных домов будут расселены. Отметим, что дом №5 в данный перечень не входит.