В России за прошедшие сутки 22160 человек заболели COVID-19

За все время пандемии в стране зафиксировано 6 469 910 случаев заболевания COVID-19. Такую информацию подтвердили в оперштабе по борьбе с распространением вируса.
Как сообщает RT, количество летальных случаев среди переносящих заболевание за последние 24 часа — 769. Днем ранее от последствий коронавируса скончались 787 больных. Общее количество жертв пандемии в стране — 165650.
За прошедшие сутки 14474 человека были выписаны после выздоровления, днем ранее количество выздоровевших составило 15669. За все время пандемии после перенесенного заболевания были выписаны 5 769 981 переболевших.