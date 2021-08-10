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В Башкирии покончил с собой 22-летний сержант полиции

10 августа 2021, 09:42
Фото: 1mediainves
Трагедия произошла в Стерлитамаке.

Вечером 8 августа во дворе на улице Артема в Стерлитамаке прохожие обнаружили тело молодого мужчины. Им оказался 22-летний сержант полиции.

На место трагедии прибыли полицейские и врачи скорой помощи. Но мужчина был уже мертв, поэтому медикам оставалось лишь констатировать его смерть. А вот полицейским, судя по всему, было над чем поработать.

Однако никаких подробностей дела сейчас официальные источники не озвучивают, хотя история обрастает подробностями, о правдивости которых можно лишь догадываться.

В пресс-службе МВД по Башкирии инцидент подтвердили и прокомментировали его следующим образом: – По указанию руководства МВД по Башкирии по данному факту проводится служебная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Заметим, в 2018 году Башкирия возглавляла печальный рейтинг по количеству суицидов среди работников полиции, оставив позади даже Москву. В 2019 году у Mkset вышло большое исследование на эту тему.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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