«Тендер-Банк» выплатит «Башспирту» 25 млн рублей неустойки в качестве оплаты гарантии

Сегодня, 10 августа, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск компании «Башспирт» к АКБ «Тендер-Банк» по поводу взыскания с него неустойки за несвоевременную оплату банковской гарантии, которая была выдана в качестве обеспечения выполнения строительной фирмой «СУ-10» обязательств по строительству ликероводочного завода «БашБиоСпирт» под Уфой.
Судя по решению суда, требования компании «Башспирт» были удовлетворены в полном объеме. Таким образом «Тендер-Банк» теперь должен выплатить истцу 25,08 млн рублей неустойки, а также оплатить госпошлину в размере 148,4 тыс. рублей.
Известно, что в рамках судебного разбирательства банк подавал ходатайства о снижении размера неустойки, а также просил привлечь фирму «СУ-10» к делу в качестве третьего лица. От ответчика также поступали ходатайства об отложении разбирательства. Однако судья отклонил все эти ходатайства.
По сути, теперь банку, выдавшему гарантию в рамках обеспечения обязательств, приходится нести ответственность за нерадивость и недобросовестность бывшего генерального подрядчика строительства завода «БашБиоСпирт» в Булгаково, такой комментарий предоставила пресс-служба АО «Башспирт».
Напомним, ранее Арбитражный суд Москвы принял решение о том, что «Тендер-Банк» обязан выплатить «Башспирту» 82,7 млн рублей по банковской гарантии. Ответчик попробовал обжаловать это судебное решение, однако в феврале 2021 года Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отказал в удовлетворении жалоб кредитного учреждения и Фирмы «СУ-10», которая была привлечена к рассмотрению дела в качестве третьего лица. В итоге банк все-таки выплатил «Башспирту» сумму иска в конце февраля.
Стоит отметить, что стоимость строительства ликероводочного завода «БашБио Спирт» под Уфой первоначально оценивалась в 2,67 млрд рублей. Его должны были запустить еще в 2019 году, однако АО «Башспирт» вынужден был расторгнуть договор с «СУ-10», заявив о срыве сроков выполнения работ. Сейчас в Арбитражном уде Башкирии до сих пор продолжаются судебные разбирательства между «Башспиртом» и «СУ-10».
Как следует из информации на сайте Арбитражного суда Башкирии, на 23 августа назначено слушание еще одного дела, в рамках которого «Башспирт» пытается взыскать с бывшего подрядчика 11,9 млрд рублей неустойки по контракту на строительство завода в селе Булгаково и 48 млн рублей неотработанного аванса.
В свою очередь, «СУ-10» в рамках того же дела предпринимаент попытки признать ничтожными пункты договора генподряда, по которым недостатки проектной документации не являются причиной для срыва сроков работ и на основании этого оспорить взыскание неустойки. Представители «СУ-10» в суде настаивают, что одностороннее расторжение контракта подрядчиком является недействительным.
После того, как «СУ-10» прекратило работы на строительстве завода «БашБиоСпирт», его достраивала «Строительная фирма — 15 БНЗС». Как сообщили в «Башспирте», в настоящее время работы уже вышли на финишную прямую, и предприятие, обладающее производственной мощностью до 7,6 млн декалитров алкогольной продукции в год, в ближайшее время будет введено в строй.