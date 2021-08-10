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Татьяна Минеева высказалась о встрече Мишустина с руководителем ФНС

10 августа 2021, 16:35
Фото: youtube.com
Московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева дала комментарий по поводу встречи Михаила Мишустина с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым. Стороны поговорили о новых проектах по поддержке малого и среднего бизнеса.

Так, на встрече стороны обсудили уже реализованные Федеральной налоговой службой проекты. Первый представляет собой государственный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности. Теперь бизнес может не сдавать отчетность в различные ведомства. Все сдается только в ФНС по принципу одного окна, пишет gorod55.ru.

Сведения о финансовых отчетах публикуются на сайте Федеральной налоговой службы. Если требуется, любой пользователь может их получить, отслеживая как финансовые показатели отдельной организации, так и обработку этих данных.

Второй проект касался запуска ресурса поддержки малого и среднего бизнеса. В нем прописаны все участники любых льготных программ как на федеральном уровне, так и на уровне регионов. Это дает возможность анализировать, насколько качественную поддержку оказывают бизнесу.

«На встрече сообщили, что сохраняется вектор на работу с предпринимательством по принципу одного окна. Важный проект — запуск ресурса поддержки малого и среднего предпринимательства. Результаты мониторинга МСП столицы, который мы выполняем уже второй год, свидетельствуют о том, что бизнес старается работать с удобными и логичными платформами, через которые можно получить поддержку самостоятельно», — высказалась по поводу результатов встречи столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.

Кроме этого, Даниил Егоров отметил, что был реализован проект прослеживаемости, цель которого — предотвратить ввоз в РФ контрафактных товаров и повысить конкурентоспособность отечественной продукции.

«В настоящее время компании к этому привыкают, и пока все идет очень хорошо. Данные предоставляются по 10 группам товаров, и в наших планах — выйти к концу года на то, что оборот в районе 150 млрд рублей уже будет в системе прослеживаемости», — сказал Егоров.

Руководитель ФНС также отметил: в июле завершили программу реформы онлайн-касс. По словам Мишустина, реформа показывает свою эффективность с точки зрения оборота, повышения количества касс и удобства пользователя.

«Это удобно для тех, кто приобретает, и для тех, кто продает. Для бизнеса, который сейчас уже воспринимают данную технологию как должное, это очень комфортно. Более того, обеспечена полная прозрачность перед государством в отчетном режиме в рознице», — сказал председатель российского правительства.

До этого Минеева рассказала, что аппарат омбудсмена, объединившись с Московской торгово-промышленной палатой, выработал новый механизм, цель которого — защитить бизнес и внедрить новые инициативы в любых условиях, даже в кризис. В 2020 году, который стал кризисным для индустрии, МТПП уже направила в аппарат порядка 100 инициатив. Большая часть из них обладает комплексным действием.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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