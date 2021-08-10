Связисты назвали самые «качающие» пляжи Уфы

Рейтинг летних пляжей по объему загруженных данных возглавил «Солнечный» вблизи Монумента Дружбы. Здесь абоненты МегаФона скачивают и отправляют в сеть более 14 Гбайт информации в день, причем, как в будни, так и в выходные. Второе место делят «Песчаный» в Инорсе и «Ак Яр» в Затоне, на которые приходится по 9 Гбайт данных. Закрывает тройку еще один пляж в Инорсе – «Райский берег» на озере Теплое. Гости этого пляжа используют около 8,5 Гбайт.