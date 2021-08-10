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Связисты назвали самые «качающие» пляжи Уфы

10 августа 2021, 08:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Температурные рекорды подтолкнули уфимцев больше времени проводить у воды.

Только за один выходной день любители серфить в интернете тратят на пляжах около 60 Гбайт мобильного трафика, что сравнимо с 20 тысячами фотографий, загруженных в Instagram. По данным аналитиков МегаФона, больше всего качают и выкладывают в сеть на пляже «Солнечный» на въезде в город.

Спасаясь от зноя, уфимцы устремились в места отдыха, где непременным атрибутом наряду с полотенцем и солнцезащитным кремом стал смартфон.

Рейтинг летних пляжей по объему загруженных данных возглавил «Солнечный» вблизи Монумента Дружбы. Здесь абоненты МегаФона скачивают и отправляют в сеть более 14 Гбайт информации в день, причем, как в будни, так и в выходные. Второе место делят «Песчаный» в Инорсе и «Ак Яр» в Затоне, на которые приходится по 9 Гбайт данных. Закрывает тройку еще один пляж в Инорсе – «Райский берег» на озере Теплое. Гости этого пляжа используют около 8,5 Гбайт.

Голосовой связью активнее всего пользуются также посетители «Солнечного»: в окрестностях за день раздается более 7,5 тысяч звонков. Далее следует «Песчаный» в Инорсе (его гости набирают знакомым 6 тысяч раз). А «Ак Яр» здесь на третьем месте с 5 тысячами звонков в день.

Находясь в зонах отдыха, жители Уфы не перестают пользоваться смартфонами: слушают музыку, смотрят сериалы, выкладывают фото, совершают видеозвонки. Среди мессенджеров больше всего трафика приходится на Whatsapp и Telegram, среди соцсетей – на Instagram и «ВКонтакте».

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#Новости#Пляжи Уфы#Татьяна Майорова,#Город
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