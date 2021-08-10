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Российским вузам рекомендуют перевести непривитых от COVID-19 студентов на удаленку

10 августа 2021, 10:47
Фото: pixabay.com
Минобранауки РФ предложило вузам перевести на удаленный режим учебы тех, кто не привился от коронавируса или может этого не делать в связи с медицинскими показаниями. Сессию они также должны сдавать отдельно.

Как сообщает Мейстер, еще одна рекомендация касается иностранных студентов. Их ведомство предлагает вакцинировать за счет вуза.

Как говорят данные июльского опроса «Левада-центра», молодые люди в возрасте 18-24 лет меньше всех хотят вакцинироваться. Привитых в этой возрастной группе всего 11 процентов, хотя в среднем привилось 19 процентов опрошенных. А самыми сознательными в этом плане оказались люди старше 55 лет. Среди них прививку поставил каждый четвертый.

Надо учитывать и такой факт, что обучение студентов идет в больших коллективах, а вне учебного заведения они, в силу возраста будучи мобильными, общаются со многими людьми, и возникают дополнительные риски заражения. Поэтому рекомендации ведомства - логичны. Это должно активировать процесс вакцинации среди молодежи. А у тех, кто имеет к ней противопоказания, становится меньше вероятность заразиться.

Это поможет и не допустить обострения эпидемиологической ситуации в стране.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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