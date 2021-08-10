Российским вузам рекомендуют перевести непривитых от COVID-19 студентов на удаленку

Как говорят данные июльского опроса «Левада-центра», молодые люди в возрасте 18-24 лет меньше всех хотят вакцинироваться. Привитых в этой возрастной группе всего 11 процентов, хотя в среднем привилось 19 процентов опрошенных. А самыми сознательными в этом плане оказались люди старше 55 лет. Среди них прививку поставил каждый четвертый.