Российским вузам рекомендуют перевести непривитых от COVID-19 студентов на удаленку

Как сообщает Мейстер, еще одна рекомендация касается иностранных студентов. Их ведомство предлагает вакцинировать за счет вуза.
Как говорят данные июльского опроса «Левада-центра», молодые люди в возрасте 18-24 лет меньше всех хотят вакцинироваться. Привитых в этой возрастной группе всего 11 процентов, хотя в среднем привилось 19 процентов опрошенных. А самыми сознательными в этом плане оказались люди старше 55 лет. Среди них прививку поставил каждый четвертый.
Надо учитывать и такой факт, что обучение студентов идет в больших коллективах, а вне учебного заведения они, в силу возраста будучи мобильными, общаются со многими людьми, и возникают дополнительные риски заражения. Поэтому рекомендации ведомства - логичны. Это должно активировать процесс вакцинации среди молодежи. А у тех, кто имеет к ней противопоказания, становится меньше вероятность заразиться.
Это поможет и не допустить обострения эпидемиологической ситуации в стране.