Рабочая поездка Хабирова, закупка аппаратов ИВЛ, иски и жалобы. Итоги дня в Башкирии

Сегодня глава республики Радий Хабиров прилетел в Хайбуллинский район осматривать территорию лесных пожаров. Тем временем МЧС уже выпустили предупреждение о чрезвычайной пожароопасности в южных районах республики. Так, 5 класс пожароопасности присвоен Альшеевскому, Мелеузовскому, Стерлитамакскому и Хайбуллинскому районам.
В Уфе раньше срока состоялось техническое открытие путепровода на улице Заки Валиди. Работы на участке велись с января 2021 года и техническое открытие планировалось на 15 августа, однако удалось завершить работы на 5 дней раньше. Так, открытие путепровода посетил и глава региона. Отметим, что работы на съездах продолжатся до 31 августа 2021 года.
Мэр Уфы уходит в отпуск до окончания выборов в Городской Совет. К работе Сергей Греков вернется уже после 19 сентября. Известно, что официально исполнять обязанности градоначальника будет Марат Гайфуллин - первый заместитель главы администрации.
Для строящегося в Уфе кардиоцентра закупят 54 аппараты ИВЛ на сумму 217 миллионов рублей. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. Известно, что победитель аукциона должен будет не только установить аппараты, но и обучить персонал медицинского учреждения работе с высокотехнологичным оборудованием. Произойти это должно в период с 17 января до 31 мая 2022 года. Строительство кардиоцентра обещают завершить к концу 2021 года, а именно к ноябрю месяцу.
В Уфе на два месяца перекроют дороги в микрорайоне Затон. Известно, что будет перекрыт участок дороги по улице Независимости начиная с улицы Мухаметгалея Искужина и до поворота к 40 дому на Тальковой. Впериод ремонтных работ будут перекрывать по одной половине проезжей части.
Общественники из Башкирии подали жалобу в Генпрокуратуру на проведение Фольклориады. Межрегиональная общественная организация гражданской правовой самозащиты «Гражданский патруль» сообщила о том, что неравнодушные граждане подали жалобу на проведение Фольклориады в Башкирии в Министерство иностранных дел, Роспотребнадзор и в Генеральную Прокуратуру.
В Уфе компания ПСК-6 подала иск против жителей дома на улице Шота Руставели. После мирового соглашения с администрацией Уфы компания ПСК-6 вновь подала иск на 7,7 млн рублей, но уже против самих жителей дома, которые в 2020 году протестовали против строительства 34 этажного дома.