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Правительство РФ представило проект развития водородной энергетики на ближайшие годы

10 августа 2021, 12:39
Фото: government.ru
Кабинет Министров России отправил на рассмотрение новый проект развития водородной энергетики в стране на ближайшие несколько лет.

В основе данной концепции — ряд стратегически важных целей и мер, необходимых для развития новой для России отрасли. Разработанная правительством стратегия включает несколько этапов, первый из которых продлится 3,5 года.

Как сообщает RT, в рамках реализации первого этапа планируется строительство профильных кластеров и запуск пилотных проектов по производству и распределению водорода, а также привлечение водородных энергоносителей к использованию для нужд страны.

В ходе состоявшегося совещания, посвященного развитию отрасли, премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что развитие водородной энергетики стимулирует экономику страны благодаря запуску новых крупных производственных мощностей.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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