Правительство РФ представило проект развития водородной энергетики на ближайшие годы

В основе данной концепции — ряд стратегически важных целей и мер, необходимых для развития новой для России отрасли. Разработанная правительством стратегия включает несколько этапов, первый из которых продлится 3,5 года.
Как сообщает RT, в рамках реализации первого этапа планируется строительство профильных кластеров и запуск пилотных проектов по производству и распределению водорода, а также привлечение водородных энергоносителей к использованию для нужд страны.
В ходе состоявшегося совещания, посвященного развитию отрасли, премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что развитие водородной энергетики стимулирует экономику страны благодаря запуску новых крупных производственных мощностей.