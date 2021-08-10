Общественники из Башкирии подали жалобу в Генпрокуратуру на проведение Фольклориады

Однако они же отмечают, что от некоторых ведомств ответы уже были получены. Так, по словам авторов, Роспотребнадзор заверил «Гражданский патруль» в том, что международное мероприятие не оказало на здоровье населения Башкортостана. Министерство культуры Башкирии активистам сообщило, что не осуществляет функции в сфере охраны здоровья граждан, то есть Минкульт может проводить мероприятие, но ответственности и на нем не лежит.