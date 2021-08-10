Общественники из Башкирии подали жалобу в Генпрокуратуру на проведение Фольклориады

В группе в соцсетях межрегиональной общественной организации «Гражданский патруль» появилось сообщение о том, что неравнодушные граждане подали жалобу на проведение Фольклориады в Башкирии в Министерство иностранных дел, Роспотребнадзор и в Генеральную Прокуратуру.
В посте сказано, что «Минкульт Башкирии отказался нести ответственность за возможное заражение участников Фольклориады, хотя являлся одним из его организаторов». Авторы поста не упустили случая назвать события в Уфе и в Башкирии в начале июля «хороводом смерти» и заявить, что у проведения Фольклориады есть последствия. Сейчас гражданские активисты продолжают искать ведомство, которое за них ответит.
Однако они же отмечают, что от некоторых ведомств ответы уже были получены. Так, по словам авторов, Роспотребнадзор заверил «Гражданский патруль» в том, что международное мероприятие не оказало на здоровье населения Башкортостана. Министерство культуры Башкирии активистам сообщило, что не осуществляет функции в сфере охраны здоровья граждан, то есть Минкульт может проводить мероприятие, но ответственности и на нем не лежит.
Но «Гражданский патруль» продолжает искать ответственных и ждет ответа от Генеральной Прокуратуры и Министерства иностранных дел.
Напомним, в международном мероприятии на территории Уфы и Башкирии участие приняли больше 2 тысяч человек из 57 стран мира. В ходе фестиваля был установлен мировой рекорд – хоровод дружбы, в котором участвовали представители 71 национальности. У некоторых гостей Фольклориады уже в Уфе выявили коронавирус, нельзя не отметить и рост заболеваемости коронавирусом во второй половине июля и в августе 2021 года.