На Учалинском ГОКе решили сформировать профориентационную площадку в детском лагере

С целью наглядной демонстрации обогатительного процесса на профориентационной площадке установили лабораторное оборудование - дробильную установку и флотационную машину. Ребятам показывают, до какой фракции дробится руда, объясняют, как она истирается стальными шарами в мельницах и что с ней случается дальше, во флотомашинах. После того, как ребята «получают» готовый концентрат в фильтровально-сушильном отделении, их знакомят с работой очистных сооружений промышленных сточных вод и комплексом пастового сгущения хвостов обогащения. Таким образом финальная локация дает представление об экологической деятельности комбината.