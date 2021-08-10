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Минеева отметила хороший инвестиционный климат в Ульяновской области

10 августа 2021, 18:04
Фото: Youtube.com
Делегация делового сообщества Москвы под руководством столичного бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой совершила официальную поездку в Ульяновскую область. Это был первый визит уполномоченного по защите прав предпринимателей Москвы на ульяновскую землю.

Во время поездки москвичи ознакомились с теми возможностями, которые им дает регион. Гости не забыли рассказать местным бизнесменам и о собственном опыте, сообщает gorod55.ru

Члены делегации поделились с хозяевами региона своими лучшими практиками защиты интересов бизнеса, механизмами по улучшению деловой среды в условиях эпидемии новой коронавирусной инфекции. От последней сильнее всего пострадали небольшие предприятия.

Гости из Москвы изучили потенциал Ульяновской области, а также преимущества ведения там бизнеса. По словам генерального директора ульяновского Центра компетенций развития промышленности Игоря Рябикова, на территории региона имеются особые экономические зоны и территории опережающего развития. Кроме того, там расположены площадки для возведения заводов с уже построенной инженерной инфраструктурой и готовыми зданиями.

Рябиков добавил, что власти Ульяновской области предоставляют большой спектр налоговых преимуществ для ведения бизнеса, к примеру, налог на прибыль — 2%, налог на имущество, транспорт и землю — 0%.

Московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева сообщила, что во время поездки в Ульяновскую области беседа зашла не только о развитии бизнеса. Стороны поговорили о способах достучаться до административного центра, а также обо всей инфраструктуре поддержки и защиты прав предпринимателей. Минеева заверила принимающую сторону, что столица готова делиться опытом. Помимо этого, Москва сама учится у бизнесменов из регионов, как взаимодействовать с чиновниками.

«Москва готова делиться опытом, но и наши лидеры мнений — предпринимательское общество, эксперты, адвокаты, которые являются общественными омбудсменами, руководителями общественной приёмной, — также готовы брать опыт Ульяновской области, учиться у региональных предпринимателей, каким образом здесь, в провинции, местные коммерсанты выстраивают диалог с властью», подчеркнула Татьяна Минеева.

Московские представители попытаются заручиться поддержкой региональных чиновников, руководителей общественных структур и бизнес-ассоциаций. Инвестиционный климат в Ульяновской области сегодня находится в отличном состоянии, резюмировала Минеева.

Разговор, кроме развития бизнеса, зашел о защите интересов предпринимателей и финансовой помощи. Побеседовали и о работе в период эпидемии коронавируса. В это сложное время бизнес сталкивается с одинаковыми проблемами. На данный момент очень важно консолидировать усилия.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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