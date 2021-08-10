Минеева отметила хороший инвестиционный климат в Ульяновской области

Московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева сообщила, что во время поездки в Ульяновскую области беседа зашла не только о развитии бизнеса. Стороны поговорили о способах достучаться до административного центра, а также обо всей инфраструктуре поддержки и защиты прав предпринимателей. Минеева заверила принимающую сторону, что столица готова делиться опытом. Помимо этого, Москва сама учится у бизнесменов из регионов, как взаимодействовать с чиновниками.