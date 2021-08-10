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Евгений Стекачев проинспектировал благоустройство объектов в Иркутске

10 августа 2021, 13:31
Фото: pxhere.com
Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев подвел промежуточные результаты, касающиеся благоустройства микрорайона Университетский. На выездном совещании он отметил, что недоволен качеством работ на некоторых объектах, и обязал подрядчиков устранить недостатки.

Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев подвел промежуточные результаты, касающиеся благоустройства микрорайона Университетский. На выездном совещании он отметил, что недоволен качеством работ на некоторых объектах, и обязал подрядчиков устранить недостатки.

Стекачев проинспектировал пять территорий, благоустройство которых в текущем году ведется на средства бюджета города. Каждому избирательному округу в честь юбилея Иркутска выделили по 10 млн руб., сообщает irkutskmedia.ru.

Известно, что в одном из дворов обустраивают спортивную площадку, которую далее передадут на содержание управляющей компании. Евгений Стекачев отметил: очень важно закрепить это документально, чтобы знать, кто будет ответственным в случае, если площадка придет в негодность.

"Проблема ответственности за содержание площадок возникает в городе везде, ее необходимо решать системно. Поэтому я уверен: нужно принять решение, которое будет распространяться на весь Иркутск", - сказал Стекачев.

Председатель думы подверг критике одну из спортплощадок, на которой рабочие криво положили резиновое покрытие и некачественно сделали швы. Это привело к тому, что материал начал крошиться. Подрядчик сообщил, что исправит недочеты до 1 сентября и благоустроит прилегающую территорию.

Стекачев негативно оценил и одну из парковок, где не предусмотрели нужды маломобильных групп населения и людей с детскими колясками. Рабочие сделали слишком высокий бордюр.

"Цель проведения выездных совещаний такого рода и заключается в том, чтобы помочь администрации работать с подрядчиками. Часто контракты выигрывают небольшие компании, закон это разрешает. Но у нас есть такой инструмент, как приемка, и мы используем его довольно жестко", - отметил председатель думы.

Антон Медко, заместитель мэра - председатель комитета по управлению Свердловским округом, сказал, что все объекты будет принимать администрация Свердловского округа вместе с депутатом и жителями. Он считает, что необходимо заключить договоренности с УК и разработать график уборки мест, которые не входят в придомовую территорию.

Известно, что до конца августа проведут еще один рабочий выезд. Евгений Стекачев вновь посетит данные объекты и проверит, устранили ли там недочеты.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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