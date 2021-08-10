Евгений Стекачев проинспектировал благоустройство объектов в Иркутске

"Цель проведения выездных совещаний такого рода и заключается в том, чтобы помочь администрации работать с подрядчиками. Часто контракты выигрывают небольшие компании, закон это разрешает. Но у нас есть такой инструмент, как приемка, и мы используем его довольно жестко", - отметил председатель думы.