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Членами федерального штаба общественной поддержки ЕР стали врачи и учителя

10 августа 2021, 11:45
Фото: er.ru
«Единая Россия» открыла федеральный штаб общественной поддержки, в состав которого вошли врачи, волонтеры, ветераны, учителя, артисты, спортсмены, предприниматели и лидеры общественного мнения.

Как сообщает nashgorod.ru, членское удостоверение штаба получили представители 30 некоммерческих организаций, среди которых «Мы вместе» и «Волонтеры-медики». Руководителем федерального штаба стал Герой России, сенатор Александр Карелин. На церемонии открытия он заявил, что они будут помогать согражданам собирать предложения в народную программу ЕР.

Министр обороны России Сергей Шойгу в своем выступлении отметил, что большая часть действующих нацпроектов разработана на основе предложений, которые сформировала ЕР. С ним согласился и глава МИД России Сергей Лавров.

«Достигнутые успехи объясняются тесной координацией с гражданским обществом, широкой поддержкой со стороны прежде всего „Единой России“ нашего внешнеполитического курса», — сказал он.

Сопредседатель ОНФ Елена Шмелева также заявила, что штаб станет площадкой для прямого диалога экспертного сообщества с населением. Так, в регионах в сфере образования по-прежнему нужны кадры и новая инфраструктура. Это повысит доступ к дополнительному образованию и сократит нагрузку на педагогов и учеников.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что система здравоохранения также нуждается в изменениях. По его словам, медицинские работники должны сделать главным приоритетом в своей работе пациентов.

Как сообщает сайт ER.ru, штабы начали работать почти во всех регионах. Возглавляют их лидеры общественного мнения. На площадках уже прошли вебинары, круглые столы с экспертами и встречи с гражданами, на которых обсудили предложения в народную программу ЕР.

«В Республике Башкортостан штаб общественной поддержки открылся 29 июля. Вместе с нашими знаменитыми земляками — оперным певцом Аскаром Абдразаковым, паралимпийским чемпионом Иреком Зариповым, профессором Эрнстом Мулдашевым, чемпионкой мира по шашкам Тамарой Тансыккужиной и экспертами из других сфер, которые вошли в состав штаба, мы проводим круглые столы, стратегические встречи. В этих мероприятиях может принять участие любой желающий член или сторонник партии.

План событий у нас обширный, как в части тем, так и форматов участия. К примеру, на этой неделе обсуждаем здравоохранение и молодежную политику, предусмотрены также вебинары. То есть наш штаб стал центральной площадкой по разработке предложений в народную программу «Единой России» от Башкортостана.

На мой взгляд, штабы общественной поддержки — это отличный формат взаимодействия партии со своими единомышленниками, когда каждый может высказать свою точку зрения, которая станет наказом для дальнейшей деятельности партии», — прокомментировала сопредседатель штаба общественной поддержки в Республике Башкортостан Эльвира Аиткулова.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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