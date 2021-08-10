Без антирекордов. В Башкирии 273 новых случаев COVID-19 и 9 смертей за сутки

По данным оперативного штаба Башкирии, за прошедшие сутки статистика по коронавирусу не принесла новых антирекордов.
По прежнему количество погибших составляет свой максимум с начала пандемии – 9 человек.
За прошедшие сутки 273 человека заболели новой коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных в республике Башкортостан на сегодняшний день составляет 50 885 человек.
За весь период пандемии вылечились от новой инфекции 46 319 человек, 96 из них выздоровели за минувшие сутки.
Вакцинация в Башкирии продолжается полным ходом. Привились первым компонентом более миллиона жителей региона – 1 007 978 человек, а полностью завершили иммунизацию 789 859 человек. Напомним, глава Башкирии сообщал, что регион достиг промежуточных результатов, вакцинировалась половина от количества людей, необходимого для выработки коллективного иммунитета.