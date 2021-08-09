Женщина, названная замгендиректора «Цемикса», уволилась из правительства Башкирии

В правительстве Башкирии изданию сообщили, что решение об официальном переходе на работу на завод Залия Сиргалина приняла уже в процессе работы там. Известно, что заявление об увольнении из аппарата правительства женщина подала 3 августа, а уволилась в день визита Путина на завод.