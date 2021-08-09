За I полугодие 2021 года группа "Открытие" увеличила чистую прибыль в 2,6 раза

Следует сказать, что в структуре активов объем кредитного портфеля достиг 49%, что составляет 1 787 млрд рублей, если вычесть резервы. Кроме того, повысился процент инвестиций в ценные бумаги. Так, сегодня они занимают 32% - 1167 млрд рублей - от общих активов группы. При этом за полгода кредитный портфель предприятия увеличился на 11% и достиг 1 900 млрд рублей.