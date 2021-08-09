В России реформируют систему социальных выплат

При назначении пособий используется «правило нулевого дохода»: то есть взрослые члены семьи должны иметь хоть какой-то, пусть даже кратковременный официальный доход, а если его нет, то для этого нужна уважительная причина. Такая оценка, включающая не только имущественный критерий, но и концепцию нулевого дохода, при моделировании на данных других выборочных исследований показывает, что «около 30% малоимущих из малоимущих семей с детьми не смогут претендовать на получение пособия.