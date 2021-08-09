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В РФ за прошедшие сутки выявили свыше 22 тысяч новых случаев ковида

9 августа 2021, 17:00
Фото: pixabay.com
За прошедшие 24 часа в Российской Федерации зарегистрировали свыше двадцати двух тысяч новых случаев коронавируса.

По сообщению iz.ru, общее количество зарегистрированных новых случаев коронавируса в России за последние сутки составило двадцать две тысячи сто шестьдесят. Наибольшее количество случаев зарегистрировали в Москве - здесь выявили две тысячи сто пятьдесят пациентов. На втором месте Петербург - медики зарегистрировали за сутки тысячу восемьсот девяносто пять случаев. Замыкает тройку лидеров антирейтинга Подмосковье, где количество новых случаев заражения ковидом составило тысячу четыреста восемьдесят семь.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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