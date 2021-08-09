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Уровень воды в реке Белая опустился ниже рекордного минимума

9 августа 2021, 17:20
Фото: 1MediaInvest
Башгидрометцентр зафиксировал обмеление реки до рекордных -158 сантиметров.

Стало известно о рекордно низком уровне реки Белая в Уфе -158 сантиметров от нуля гидропоста. Известно, что за последние сутки показатель снизился на 4 сантиметра. Важно, что ранее Белая опускалась только до -156 сантиметров в сентябре 2012 года, когда в Башкирии были засуха и маловодье.

Отметим, что по причине аномальной жары в республике, вспыхивают не только лесные пожары, но и происходит обмеление рек. Так, в зоне риска находится и река Уфа, напомним, что этим летом уровни рек Белая и Уфа находятся ниже нормы на 40-150 сантиметров. Так, на данный момент по данным гидропоста уровень реки Уфа составляет 85 сантиметров, а до рекордного минимума остается 15 сантиметров.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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