Уровень воды в реке Белая опустился ниже рекордного минимума

Отметим, что по причине аномальной жары в республике, вспыхивают не только лесные пожары, но и происходит обмеление рек. Так, в зоне риска находится и река Уфа, напомним, что этим летом уровни рек Белая и Уфа находятся ниже нормы на 40-150 сантиметров. Так, на данный момент по данным гидропоста уровень реки Уфа составляет 85 сантиметров, а до рекордного минимума остается 15 сантиметров.